Зокрема, мова йде про повну заборону видачі віз росіянам.

У Офісі президента України розповіли, які санкції Європейський Союз може запровадити проти Росії у наступному дев'ятому пакеті.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі інформаційного телемарафону.

"Буде те, що не увійшло у попередні пакети. Наприклад, від SWIFT досі не відключені деякі російські та білоруські банки, особливо, наприклад, "Газпромбанк". Або, наприклад, price cap (обмеження ціни – УНІАН) на нафту. Також у попередні пакети ще не ввійшли обмеження на російський газ", - сказав він.

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Крім того, за його словами, досі немає заборони російським судам заходити у європейські порти, що дуже важливо.

"Також позбавлення росіян можливості в’їзду (в європейські країни - УНІАН), тобто видачі віз, повністю на всі категорії - це також не увійшло в попередні пакети. Тому над цим будемо працювати", - пояснив заступник керівника ОП.

Жовква зазначив, що остаточні пропозиції щодо санкційних пакетів надає Європейська комісія.

"Впевнені, що наступний пакет має бути більш сильнішим", - додав він.

Представник ОП повідомив, що також триває робота над санкціями проти Республіки Білорусь.

Санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни-члени ЄС запровадити конкретні заходи, що вдарять по економіці Росії у відповідь на проведення незаконних "референдумів" на окупованих українських територіях.

6 жовтня Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії.

Цей пакет передбачає встановлення обмеження цін на нафту для третіх країн, нові заборони на імпорт і експорт продукції на 7 мільярдів євро.

Також санкції запровадять проти 35 нових фізичних осіб та компаній, які залучені до війни, проведення фіктивного референдуму на окупованих територіях і пропаганди.

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