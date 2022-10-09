У Євросоюзі зазначили, що особи, які допомагають РФ обходити введені обмеження, дестабілізують ситуацію в Україні.

Європейський союз розглядає нові санкції щодо Російської Федерації. Обмеження можуть торкнутися компаній та людей з третіх країн.

Про це повідомляє Bloomberg

Європейський союз отримає широкі повноваження завдяки своєму новому пакету санкцій щодо РФ. Згідно з даними видання, введення екстериторіальних змін в санкції дозволить вводити обмеження щодо осіб та організацій, що знаходяться за межами юрисдикції блоку, та допомагають обходити вжиті заходи.

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Крім того, санкції можуть застосовуватися до тих, хто, наприклад, ввозить заборонені російські товари в ЄС через третю країну, приховуючи їх справжнє походження, або експортує заборонені товари в Москву. Дане рішення дозволить ввести санкції щодо громадян ЄС, які допомагають іншим ухилятися від обмежень. Зазначається, що такі особи працюють на дестабілізацію України.

В якості окремого кроку комісія працює над законодавством, яке дозволить накладати арешт на підсанкційні активи. Нинішні правила передбачають заморожування активів, що робить їх дорогими та складними у використанні. Юридична можливість конфіскації активів може відкрити двері для використання активів, що перебувають під санкціями, для відновлення України.

Мета комісії полягає в тому, щоб розширити повноваження країн ЄС щодо арешту злочинних активів, у тому числі тих, що належать російським фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями, шляхом розширення списку злочинів, таких як відмивання грошей та корупція.

Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії - що відомо

28 вересня Єврокомісія запропонувала восьмий пакет санкцій щодо РФ через псевдореферендуми і спробу анексії території України.

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт "продавив" свої вимоги за новим пакетом антиросійських санкцій, а саме відмова від обмеження ціни на російську нафту, а також домігся виключення ядерної енергетики з нового пакету санкцій.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявити, що запропонований Єврокомісією пакет санкцій не відповідає рівню загострення війни.

6 жовтня ЄС затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, разом з обмеженням цін на нафту.

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