Далекобійні системи змогли б захистити західну частину країни.

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца заговорили про можливість закрити частину неба над Україною.

"У нинішній військовій ситуації я вважаю необхідним і відповідальним розміщення німецьких зенітних ракетних військ на території НАТО на кордоні з Україною з метою захисту повітряного простору над Західною Україною — наприклад, за допомогою систем Patriot", — сказав експерт СДПН з питань оборони, член комітету у Бундестагу з питань оборони Джо Вайнгартен в інтерв'ю Spiegel.

На його думку, Берлін повинен "зробити все можливе, щоб Україна могла протистояти російським атакам". Зокрема, якщо перемістити Patriot з Жешува до польсько-українського кордону, це зробить потенційно важливий внесок у захист заходу України.

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Вайнгартен пояснив, що для цього не потрібно розміщувати західні війська в Україні. Системи ППО на кордоні між країнами НАТО і Україною могли б діяти в українському небі, оскільки той же Patriot має радіус дії до 100 кілометрів.

"Україна також захищає німецьку свободу, ми не повинні відмовлятися від неї зараз", — наголосив політик.

На думку Вайнгартена, готовність західних сусідів України до співпраці має вирішальне значення. Однак не всі оцінили його ідею.

"Бажання захистити повітряний простір України шляхом розгортання НАТО означає відхід від принципу, що ми не хочемо активно втручатися у війну", — заявив лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх, підкресливши, що "СДПН на це не погодиться".

Крім того, зазначена ініціатива зустріла скептицизм навіть серед тих, хто закликає до більшої військової підтримки Києва.

"Я маю великі сумніви щодо того, чи знайде пропозиція розмістити західні системи ППО на українському кордоні багато прихильників. Хто вони мають бути?", — сказав Міхаель Рот, голова комітету Бундестагу у закордонних справах.

За його словами, навіть німецька ініціатива щодо передачі Києву Patriot поки не принесла успіху.

"Ці системи могли б дуже конкретно врятувати життя в Україні. Але Європі наразі явно не вистачає волі або здатності покласти всі яйця в один кошик, щоб зупинити російський імперіалізм", — додав Рот.

Заступник лідера парламентської фракції ХДС Йоганн Вадефул також закликав до стриманості. За його словами, пряме втручання може перетворити треті країни на сторони конфлікту. Для Німеччини це неприйнятно.

ППО для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони. Закрито лише чверть потреб.

За оцінкою The Wall Street Journal, робота ППО України погіршилася. Українські воїни за останні шість місяців перехопили близько 46% ворожих ракет у порівнянні з 73% за попередні пів року.

Генеральний секретар НАТО у 2009-2014 роках Андерс Фог Расмуссен заявив, що країни альянсу повинні використовувати засоби ППО, які розташовані у Східній Європі, для збиття російських ракет та безпілотників, що націлені на Україну.

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