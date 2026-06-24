РФ готує операцію 'під чужим прапором', щоб виправдати нову агресію, - МЗС Польщі

Польща попереджає про можливу провокацію РФ "під фальшивим прапором" на тлі нових погроз Кремля та заяв про НАТО.

Росія може готувати інсценовану провокацію "під чужим прапором", щоб виправдати подальше загострення та нові агресивні дії. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X.

За словами дипломата, останні заяви російського керівництва можуть бути частиною підготовки інформаційного підґрунтя для майбутніх дій спецслужб РФ.

"Це звучить як анонс провокації. Я очікую нападу на територію Росії під фальшивим прапором, на який Путін "відповість"", – заявив Сікорський.

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Він також провів історичну паралель із подіями перед Другою світовою війною, нагадавши про інцидент у Ґляйвіці 1939 року.

"Нагадую, що в серпні 1939 року Абвер інсценував "польську" атаку на радіостанцію в Ґляйвіці, щоб дати собі привід для війни", – додав глава польського МЗС.

Погрози Кремля та звинувачення на адресу НАТО

Занепокоєння європейських дипломатів викликали нещодавні заяви Володимира Путіна, який пригрозив ударами у відповідь по країнах ЄС у разі запуску безпілотників з їхньої території в бік російських об’єктів.

Глава Кремля стверджував, що європейські лідери нібито намагаються дистанціюватися від таких атак, пояснюючи їх технічними збоями або впливом українських систем радіоелектронної боротьби.

Наприкінці травня Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Латвія нібито погодилася надати свою територію Україні для запуску дронів по Росії. Там також висловили низку погроз у бік Риги, заявивши, що "координати центрів прийняття рішень на латвійській території добре відомі" і що на країну чекає "справедлива відплата", від якої "членство країни в НАТО не захистить".

Аналітики та розвідки країн Балтії попереджають, що агресивна риторика Москви може бути частиною довгострокової стратегії підготовки до потенційного масштабного конфлікту з НАТО. За оцінками литовської розвідки, Росія може досягти повної готовності до прямого зіткнення з Альянсом у найближчі роки.

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що звинувачення російської сторони про нібито участь країн Балтії в атаках по території РФ можуть бути частиною підготовки Москви до відкриття другого фронту проти країн-членів НАТО.

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