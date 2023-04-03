Варшава хоче, щоб передача винищувачів Україні стала прикладом для інших.

Рішення Польщі та Словаччини про передачу винищувачів МіГ-29 Україні має стати прикладом для інших.

Про це заявив польський міністр у справах Європейського Союзу Шимон Шинковський в інтерв'ю німецькому агентству RND. За його словами, Німеччина часто займається формальностями замість того, щоб шукати практичні способи допомогти Україні.

Міністр закликав Німеччину "стати на бік добра не тільки на словах, а й на ділі".

Відео дня

Винищувачі для України - що відомо

Влада України неодноразово закликала союзників передати сучасні винищувачі, які могли б допомогти Україні в захисті неба і контрнаступі.

На початку березня стало відомо, що українські пілоти перебувають на військовій базі в США. Тоді в Повітряних Силах пояснили, що фахівці хочуть дізнатися їх рівень знань і умінь.

Тим часом у Пентагоні вважають, що на цій стадії військових дій Україні не допоможуть американські винищувачі F-16.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що F-15 і F-16 можуть допомогти українській армії швидко звільнити окуповані території.

У березні президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв поставити Україні чотири літаки МіГ-29. Пізніше у Словаччині заявили, що теж віддадуть Україні 13 своїх літаків МіГ-29. Перші чотири вони вже передали.

Вас також можуть зацікавити новини: