Білоруський режим звинувачують у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines більше не братиме на борт авіарейсів до Мінська громадян Іраку, Ємену і Сирії на тлі міграційної кризи на кордоні Білорусі з країнами ЄС.

Про це повідомив представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох на сторінці в Twitter.

"Turkish Airlines підтвердила, що більше не братиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на борт рейсів до Мінська, за винятком власників дипломатичних паспортів. Дякую всім, хто взяв участь у переговорах з цього приводу", - зазначив Кумох від імені президента країни Анджея Дуди.

Нагадаємо, білоруський режим підозрюють у тому, що він за підтримки Росії навмисно звозить до країни потенційних нелегальних мігрантів, яких потім під прикриттям силовиків Лукашенка штурмують кордони Польщі та країн Балтії.

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Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Також ці країни посилили охорону своїх кордонів, зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом, Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – таким чином Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

У ЄС заявили, що готові вивчити можливість запровадження нових санкцій у відповідь на міграційну гібридну атаку Лукашенка.

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Автор: Олександр Топчій