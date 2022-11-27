Новорічна ялинка і популярний різдвяний ярмарок знову відкрилися у Празі.

Тисячі людей прийшли у вихідні на Староміську площу Праги, щоб запалити головну новорычну ялинку і знову відкрити різдвяний ярмарок після дворічного закриття через COVID-19.

Як пише Reuters, однак цього року через енергетичну кризу на ярмарку менше святкових вогнів, ніж зазвичай.

На ярмарку, який користується популярністю як у чехів, так і в іноземних туристів завдяки глінтвейну, ковбасам, солодощам і подарункам, було встановлено більше енергоощадних лампочок, щоб заощадити гроші та надіслати сигнал про важливітсь енергоефективності.

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"Ми вирішили скоротити кількість ілюмінованих прикрас на вулицях і використовуємо найсучасніші світлодіодні світильники, це стосується і різдвяної ялинки", - сказав член міської ради Праги Ян Чабр.

Місто вирішило не вмикати гірлянди на весь день, як торік, а тільки з 16-ї години до опівночі.

"Ми не хочемо позбавляти людей святкової атмосфери Різдва і Нового року... але ми розуміємо, що енергія не повинна витрачатися даремно", - сказав Чабр.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що названо міста Європи з найкращими різдвяними ярмарками цього року.

Святкування Різдва в Празі

Цього року святкування Різдва в Празі розпочнеться 26 листопада і завершиться 6 січня 2023 року, що трохи довше, ніж прийнято в "старій Європі".

Святкова різдвяна ялинка в Празі прикрашена традиційними чеськими кулями з дутого скла. Що стосується їжі, то в Празі відвідувачі можуть насолодитися глінтвейном, гарячими смаженими каштанами, імбирним печивом або типовою чеською їжею – різдвяним печивом або чеськими смаженими ковбасками.

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