У Кремлі вважають, що президент Байден готовий продовжити діалог із Путіним.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним кілька разів підкреслював неприпустимість початку ядерної війни.

Про це пише видання ТАСС, посилаючись на слова помічника Путіна Юрія Ушакова.

"Дуже важливо, що президент Байден підкреслював кілька разів в ході розмови, що ядерну війну не можна починати, також її не можна і виграти", - сказав він.

За словами помічника Путіна, "Байден також підкреслював, що Росія і США могли б і повинні зіграти ключову роль в зусиллях щодо забезпечення миру і безпеки як в Європі, так і в інших місцях на земній кулі".

Також повідомляється Байден запевнив Путіна, що США не збираються розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння.

"Основний момент, який пролунав з американського боку в ході цієї розмови, - президент Байден чітко заявив про те, що США не мають наміру розміщувати на Україні ударні наступальні озброєння", - заявив Ушаков.

За словами представника Кремля, президенти США і Росії в ході розмови говорили про гарантії безпеки, а питання двостороннього порядку не порушувалися.

За словами Ушакова, Путін вказав на можливість повного розриву відносин між двома країнами в разі введення обіцяних "безпрецедентних санкцій".

"Американці говорили, що для них неприйнятно пересування російських військ уздовж українського кордону, вони на це роблять акцент", - додав Ушаков.

У Кремлі вважають, що президент Байден готовий продовжити діалог із Путіним.

"Дуже субстантивно поговорили, практично всі основні теми були порушені", - додав Ушаков.

Читайте такожПереговори Байдена і Путіна: у Білому домі розповіли про результати

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США та РФ. Під час розмови Байден попередив президента РФ про серйозні економічні та інші заходи у разі посилення військової активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи вступу України до НАТО. Також Салліван заявив, що США нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

9 грудня відбулася телефонна розмова Байдена та Зеленського. За підсумками розмови у Білому домі заявили, що Байден підтримав принцип "не узгоджувати жодних рішень та не проводити обговорень про Україну без участі самої України".

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до НАТО, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

Дипломати США та Росії 10 січня у Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості щодо України.

На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня має відбутися багатостороння зустріч у рамках ОБСЄ.