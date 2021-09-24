Санкційні наміри американських конгресменів "не послаблюються", поскаржився Пєсков.

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав "найгіршим сценарієм" запровадження нових санкцій США проти Росії. Це, на його думку, перекреслить "дух Женеви", йдеться про результати зустрічі Байдена і Путіна у червні.

Так Пєсков відреагував на рішення Палати представників Конгресу США схвалити оборонний бюджет, який включає нові рестрикції проти Москви, цитує ТАСС.

"Цьому законопроекту належить пройти ще кілька ітерацій, і далі буде питання, чи прислухається адміністрація США до цих рекомендацій щодо санкцій. Але, звісно ж, це найгірший сценарій розвитку наших відносин. Це суттєво перекреслило б "дух Женеви" і навіть ті скромні надії на згладжування, відновлення якогось діалогу субстантивного, який з’явився після Женеви", – відповів речник Путіна.

Він зауважив, що санкційні наміри американських конгресменів "не послаблюються".

Читайте такожУ Росії влаштували істерику через обмеження для російських делегатів у ПАРЄУ рамках схваленого "оборонного" бюджету на 778 мільярдів доларів конгресмени у четвер також попередньо схвалили новий пакет санкцій проти 35 росіян, зокрема міністрів, російських олігархів, пропагандистів та "громадських діячів".

Ще одна ініціатива пропонує заборону для американців на купівлі чи продаж знову випущених російських суверенних боргових зобов’язань не тільки на первинному, а й на вторинному ринку за втручання Росії в американські вибори.

Проект документа ще повинен затвердити Сенат Конгресу США. Окремо на скликаній комісії узгодять деталі двох проектів. Обидві палати повинні будуть проголосувати за узгоджений документ, після чого він відправиться на підпис Байдену.

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Автор: Віолетта Орлова