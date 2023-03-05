Там зазначили, що обидва лідери поділяють прагнення українців до справедливого і стійкого миру.

Президент США Джо Байден зосередився на зміцненні єдності НАТО в питанні підтримки України під час переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки". При цьому він відкинув побоювання з приводу втоми від війни в Україні зі сторни США і Європи. Кірбі запевнив у впевненості Байдена, що єдність західних союзників залишається "стійкою, рішучою і єдиною".

Кірбі зазначив, що, хоча, Байден впевнений у збереженні союзницької єдності з приводу України, він нічого не приймає як належне. "Ми знаємо, що потрібно продовжувати працювати над наданням Україні тієї підтримки, якої вона найбільше потребує. Однак президент упевнений, що союзники залишаться єдиними", - зазначив він.

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Крім того, Кірбі зазначив, що обидва лідери поділяють прагнення українців до справедливого і стійкого миру. "Вони вважають, що це повинен бути мир, під яким президент Зеленський може підписатися", - сказав Кірбі.

Він додав, що такий мир повинен бути досягнутий в ході всеосяжних консультацій в повній координації з українцями.

"В іншому випадку, немає ніякого шляху, щоб мир коли-небудь настав, і він не буде стійким", - пояснив він.

Українська формула миру

20 листопада 2022 року український президент Володимир Зеленський представив міжнародній спільноті формулу досягнення миру і закликав допомогти реалізувати її.

Ця формула включає: ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку; протидію екоциду; звільнення всіх полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України і світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; фіксація закінчення війни.

Після цього в Кремлі заявили, що ні з ким не розмовлятимуть на основі цієї формули миру.

3 лютого 2023 року Євросоюз підтримав формулу миру президента Володимира Зеленського та проведення саміту для початку її реалізації.

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