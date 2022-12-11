Там зазначили, що мета Вашингтона - переконатись, що українці можуть захищати свою територію.

США не заохочують і не допомагають Україні проводити "операції" на російській території.

Вашингтон лише хоче переконатись, що українці можуть захищати свою територію та "відвоювати свою землю", заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки у Білому домі Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу ABC.

"З самого початку ми говорили, що варто пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу", - пояснив Кірбі.

Також Кірбі оцінив ймовірні плани президента РФ Володимира Путіна у війні проти України. Він вважає, що судячи за вчинками, Путін продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, щоб "поставити українців на коліна".

Нагадаємо, деклькома днями раніше Кірбі прокоментував вибухи на російських аеродромах.

"Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, скільки боєприпасів використовують - це рішення України, і ми це поважаємо", зазначив він.

Вибухи на військових аеродромах в РФ

5 грудня пролунали вибухи на військових аеродромах "Енгельс" і Дягілєво у РФ, внаслідок чого були пошкоджені літаки Ту-95, які завдавали масованих ракетних ударів по Україні.

Російське міністерство оборони визнало вибухи та заявило, що удари були завдані "безпілотними літальними апаратами радянського виробництва", які нібито запустила Україна.

Американський Інститут дослідження війни заявив, що міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних цілях на території РФ, особливо по цілях, з яких російські сили атакують українську цивільну інфраструктуру.

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