Платити героям кремлівських сюжетів обіцяють по 1300 рублів (близько 700 гривень).

На російському сайті для пошуку роботи опублікували оголошення про пошук акторів. Встановлена геолокація - Санкт-Петербург, тільки ось в докладному описі сказано, що зйомки будуть проходити на тимчасово окупованих територіях України - в так званих "ЛНР" і "ДНР". Про це написав Telegram-канал "СтратКом ЗСУ" і опублікував скріншот даного оголошення.

"Як набирають "місцевих свідків звірств проклятих укрофашистів", - сказано в публікації Телеграм-каналу.

З оголошення можна зрозуміти, що для створення фейкових пропагандистських сюжетів Кремлю потрібні люди різного віку. Витрати на дорогу (а їхати майже 2 тисячі кілометрів в одну сторону) і проживання в "безпечних" місцях організатори зйомок пообіцяли взяти на себе. Беруть навіть тих, хто не мав досвіду роботи в кадрі раніше.

Очевидно, що охочих заробити будуть показувати в сюжетах по російських каналах, видаючи за українців, які "вдячні за звільнення".

Нагадаємо, мер російського міста не зміг вимовити те, заради чого окупанти гинуть в Україні. Потім образливий чиновник ще намагався вручити повістку журналісту, який виклав відео.

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