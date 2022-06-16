Згодом ображений чиновник намагався вручити повістку журналісту, який виклав відео.

Під час святкування "дня Росії" мер одного з російських міст у Приморському краї довго намагався вимовити настільки актуальне у РФ слово "денацифікація".

Відео з провальним виступом виклав в Інтернет один з місцевих журналістів. Згодом російський чиновник особисто прийшов до нього з повісткою.

Ми знаємо, що з 24 лютого на території України проводиться "спеціальна військова операція" по денафіці..., денафік..., денацифікації..." – вимовив нарешті "оратор року".

Пізніше, як стало відомо, ображений чиновник особисто з військкомом прийшов до редакції, щоб вручити журналісту повістку на військові збори. Але і тут нашого героя чекало розчарування: журналіста не було на місці, він у відпустці.

Якщо присутність воєнкома я ще якось можу зрозуміти, (може, нікому було дати доручення), то присутність міра мене прям дуже веселить. Дякую за надану честь, бути удостоєним уваги першої особи міста. Шкода, не вдалося вас порадувати своєю присутністю – написав місцевий журналіст.

Як УНІАН повідомляв, наше Міноборони в день Росії склало рейтинг того, що крадуть російські військові в Україні.

Також дорогих "братів" зі святом – днем ганьби і приниження – привітало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Розвідники зазначили, що з 20 лютого 2014 року більшість країн світу почала асоціювати росіян з такими приємними для них словами "вкрасти" і "війна".

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