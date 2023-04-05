Обійти мобілізацію московські військкомати погоджувалися за 1,5 млн рублів.

Через війну з Україною вартість оформлення військових квитків у Москві зросла вдвічі.

Зараз уникнути армії можна за півмільйона рублів. До 2022 року проходження лікарів і "військовий" категорії в коштували до 250 тис. рублів, пише "База".

Процедура отримання ускладнилася: за півмільйона тепер не оформляють військовий квиток, а дають відстрочку від служби на півроку.

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Уникнути армії через військкомати коштує до 6 тис. євро і за словами посередників: "комісаріати в якості оплати приймають виключно цю валюту". Зате за 3 млн рублів можна придбати військовий квиток про нібито пройдену службу. Обійти мобілізацію московські військкомати погоджувалися за 1,5 млн рублів.

Ситуація в Росії - останні новини

30 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ про весняний призов. Він передбачає, що на службу призвуть 147 тисяч осіб у віці від 18 до 27 років.

У Брянській області РФ "мобік" взяв у заручники близько 10 військових. Причиною нібито стало те, що напередодні мобілізований дізнався, що на війні в Україні ліквідували його рідних

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