Більше на майданчику не можна розміщувати оголошення з консалтинговими послугами для допомоги з переїздом.

У соціальній мережі "Вконтакте", яка знаходиться під безпосереднім контролем Кремля, заборонили рекламувати способи виїзду з Росії. Це стосується і консалтингових послуг для допомоги в міграції.

Як передає видання The Moscow Times, про заборону розповів підприємець Олексій Поспєхов. Він розвиває свій сервіс з релокації бізнесменів з РФ і нещодавно отримав повідомлення від служби підтримки VK.

"Справа в тому, що в тексті є фраза: "Плануєте переїжджати вчитися або будувати бізнес за кордоном?" На нашому майданчику неприпустима реклама, пов'язана так чи інакше з отриманням ВНЖ, громадянства в іншій країні тощо. Навіть якщо такі послуги лише побічно пов'язані з переїздом за кордон", — сказано в повідомленні.

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Тобто під заборону потрапила не тільки інформація про міграцію, а й будь-які консалтингові послуги, які стосуються виїзду з території РФ. За даними журналістів, після торішньої масової втечі людей з Росії аналогічну заборону ввели на підконтрольних Кремлю медіа-порталах і в росЗМІ.

Як повідомили в одному з рекламних агентств, заборона була суворою: "Не можна говорити про бізнес-міграцію в Казахстан, Вірменію, Грузію, ОАЕ. Це схоже на торгівлю батьківщиною".

Втеча росіян за кордон: основна інформація

У 2022 році були дві великі хвилі міграції росіян. Перша сталася після повномасштабного вторгнення в Україну, а друга — коли кремлівський диктатор Володимир Путін у вересні оголосив часткову мобілізацію.

Представниця "Єдиного національного руху" в Грузії Нона Мамулашвілі заявила, що наплив громадян РФ — це суттєва проблема для країни. Кордон перетнули вже 1,3 млн росіян, і 300 тисяч з них вирішили залишитися в Грузії.

Серед людей, які покинули Росію, були десятки відомих вчених. Наприклад, сюди відносяться академік РАН, президент Московського математичного товариства Віктор Васильєв, член-кореспондент РАН Юрій Ковальов, професори РАН Сергій Попов і Олександр Марков.

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