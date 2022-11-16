Про постраждалих не повідомляється.

У селі Стальной Конь Орловської області РФ, що за 180 кілометрів від кордону з Україною, стався вибух на нафтобазі.

Як заявив губернатор регіону Андрій Кличков, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Він також назвав причиною нібито атаку БПЛА.

"Сьогодні близько 4 ранку імовірно безпілотний літальний апарат здійснив підрив нафтобази в селі Стальной Конь. Постраждалих немає. На місці працюють всі оперативні служби", – заявив він.

Відео дня

У соцмережах з'явилися фото нібито атакованого резервуара Транснефть. Знімок, на якому можна помітити обгорілі елементи, надають як доказ вибуху.

Вибухи в прикордонних областях Росії

У межують з Україною областях Росії, зокрема, в Бєлгороді і області РФ, періодично чують вибухи. Наприклад, 6 листопада, в Грайворонському районі Бєлгородської області прогриміла серія потужних вибухів, загорілася нафтобаза. Традиційно російська влада звинуватила Україну.

22 жовтня серію вибухів чули в Шебекіно. Нібито загинули дві людини.

Кількома днями раніше повідомляли про "приліт" у самому Бєлгороді. Снаряд нібито потрапив в об'єкт енергосистеми.

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