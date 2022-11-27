Понад 100 людей боролися з вогнем більше чотирьох годин

Потужна пожежа спалахнула на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області Російської Федерації. З вогнем боролися більше чотирьох годин.

За даними кремлівського видання "РИА Новости", про пожежу стало відомо о 9:00 за місцевим часом. З вогнем боролися до 13:17 понад 100 осіб та 25 одиниць техніки.

Місцева влада створила спеціальну комісію, яка буде розслідувати причини загоряння.

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Довідка УНІАН. Ангарська нафтохімічна компанія є частиною в "Роснафти". На даний момент це найбільше підприємство Східного Сибіру з виробництва нафтопродуктів та нафтохімії. Проектна потужність становить 10,2 мільйона тонн нафти на рік.

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Час від часу в різних областях Російської Федерації гримлять вибухи або раптово спалахують пожежі на підприємствах. Так, 6 листопада, в Грайворонському районі Бєлгородської області прогриміла серія потужних вибухів на нафтобазі.

Крім того, 22 жовтня вибухи прогриміли в Шебекіно. Внаслідок чого нібито загинули дві людини.

16 листопада стало відомо, що в селі Сталевий Кінь Орловської області РФ, що за 180 кілометрів від українського кордону, стався вибух на нафтобазі. Губернатор регіону Андрій Кличков заявив про нібито атаки БПЛА.

19 листопада під Санкт-Петербургом стався потужний вибух на газозаправній станції. Очевидці повідомили про масивну пожежу в районі Муріно.

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