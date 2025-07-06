Росія повідомила про витік аміаку в морському порту Усть-Луга в Ленінградській області. Влада стверджує, що інцидент стався під час навантажувальних робіт на танкері Eco Wizard.
Міністерство транспорту РФ у Telegram повідомило, що служби екстреного реагування терміналу працюють над локалізацією наслідків аварії. Крім того, екіпаж із 23 осіб евакуювали, а аварійні служби планують провести підводну інспекцію судна. При цьому відомство охарактеризувало витік як "незначний", але все ж таки скликало екстрене засідання в Ситуаційному та інформаційному центрі під головуванням міністра транспорту Романа Старовойта.
Водночас губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив, що негативного впливу на довкілля немає.
Зі свого боку Telegram-канал Baza пише, що витік на танкері стався після вибуху.
Згідно з сайтом vesselfinder.com, судно Eco Wizard було побудовано 2024 року і плаває під прапором Маршаллових островів.
Довідка УНІАН. Усть-Луга, розташована недалеко від кордону з Естонією, є одним із ключових портів Росії для експорту нафти, хімікатів і добрив.
Вибухи на танкерах - останні новини
У 2025 році на п'яти нафтових танкерах прогриміли вибухи, можливою причиною яких називають диверсії. Усі постраждалі кораблі заходили в російські порти за кілька тижнів до інцидентів.
Останній інцидент із танкером стався наприкінці червня, коли внаслідок вибуху затопило машинне відділення грецького танкера Vilamoura, що йшов поблизу Лівії.