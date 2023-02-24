Партизани нагадали окупантам, що Крим - це Україна.

У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну партизани встановили в окупованому Севастополі прапор України.

Український державний прапор встановили на арках на Графській пристані міста. Відповідний знімок опублікований в Telegram-каналі "Кримські Партизани".

"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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Ситуація в Криму

Як повідомляв УНІАН, вчора на радіо в Криму крутили звернення глави української розвідки Кирила Буданова, в якому він попереджав, що Крим, Донбас і весь південь України назавжди повернуться додому.

За даними української розвідки, у Криму морально готуються до деокупації півострова. Також у ГУР повідомляли, що кримчани активно інформують їх про те, що відбувається в Криму. Днями недалеко від Сімферополя невідомі підірвали залізницю.

Екс-командувач армією Сполучених Штатів Америки в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що Крим може вирішити результат війни.

А глава української розвідки переконаний, що Україна деокупує Крим комбінованим шляхом - військовою силою і дипломатією.

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