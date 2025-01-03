У Міністерстві торгівлі США зазначають, що відповідне рішення обговорюється у контексті національної безпеки.

Адміністрація наразі чинного президента США Джо Байдена розглядає можливість заборони або обмеження використання у Сполучених Штатах Америки китайських дронів. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Міністерства торгівлі США.

Зазначається, що відповідне рішення обговорюється у контексті національної безпеки.

"Використання безпілотних літальних апаратів, до дизайну і виробництва яких мали відношення іноземні противники США, у тому числі Китай і Росія, є невиправданим або неприйнятним ризиком для безпеки Сполучених Штатів", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві також наголосили, що Китай і Росія продемонстрували готовність завдати шкоди інфрастурі країни і безпеці США за допомогою кібершпигунства:

"Вони можуть підлаштовувати своє законодавство, щоб використовувати приватні компанії у національних інтересах".

При цьому у Мінторгівлі США не виключають, що заборони на використання китайських дронів вдасться уникнути, якщо до їхнього дизайну і програмного забезпечення будуть внесені необхідні зміни. При цьому остаточне рішення вже буде ухвалювати адміністрація обраного президента Дональда Трампа.

Відносини США та Китаю - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Китай запровадив санкції проти 28 американських компаній. Обмеження були введені нібито за постачання та продаж зброї Тайваню.

Також ми інформували, що хакери з Китаю зламали офіс із санкцій Мінфіну США. За даними The Washington Post, цей офіс - один із найпотужніших інструментів, наявних у розпорядженні США для досягнення цілей нацбезпеки.

Як зазначило видання, серія зломів американських агентств може посилити напругу між Вашингтоном і Пекіном після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

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