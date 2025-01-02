Обмеження введені нібито за постачання та продаж зброї Тайваню.

У четвер, 2 січня, Міністерство торгівлі Китаю запровадило експортні санкції проти 28 американських компаній. Про це повідомляє The New York Times.

Серед компаній, які потрапили під обмеження, - "Локхед Мартін", "Боїнг Дефенс" та "Дженерал Дінамікс".

Як пояснили в уряді Китаю, захід спрямований на "захист національної безпеки та інтересів".

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Зокрема, забороняються експортні операції з товарами подвійного призначення щодо підсанкційних компаній.

Водночас Пекін включив 10 компаній до "списку ненадійних організацій", пов’язаних з продажем зброї Тайваню. Відтепер їм заборонено вести будь-який бізнес у Китаї, а їхнім керівникам - в’їжджати або проживати в КНР.

Відносини США та Китаю - останні новини

Як повідомляв УНІАН, хакери з Китаю зламали офіс із санкцій Мінфіну США. За інформацією The Washington Post, цей офіс - один із найпотужніших інструментів, наявних у розпорядженні США для досягнення цілей нацбезпеки.

Яе зазначило видання, серія зломів американських агентств може посилити напругу між Вашингтоном і Пекіном після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

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