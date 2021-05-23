В американському штаті Міннеаполіс невідомі влаштували перестрілку, внаслідок якої щонайменше двоє осіб загинули і ще вісім зазнали поранень.
Про це у суботу, 22 травня, повідомляє американський телеканал CNN.
«Двоє осіб загинули, ще вісім осіб поранені внаслідок стрілянини в суботу в центрі Міннеаполіса», – йдеться у повідомленні.
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Усі постраждалі, серед яких п'ятеро жінок, доставлені до медичних закладів. У одної особи – важкі поранення, ще сім – мають травми, що не загрожують життю.
За попередніми даними, стрілянина сталася після словесної перепалки, зброю застосовували дві людини.
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