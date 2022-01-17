Сертифікацію "Північного потоку-2" призупинили через порушення європейського законодавства.

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що у разі нападу Росії на Україну Німеччина з партнерами вживатимуть "відповідні заходи" щодо "Північного потоку-2".

Про це вона розповіла під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою 17 січня.

Міністр наголосила, що питання суверенітету незалежної країни для неї "не є питанням для обговорення", вкотре засвідчивши підтримку територіальної цілісності України.

"Кожна нова агресія матиме велику ціну. Ми готовий провести серйозний діалог з Росією, оскільки дипломатія – це єдиний придатний шлях, щоб розрядити напружену ситуацію. Але я хочу наголосити, що ми не говоримо про Україну без України. Ми тісно погоджуємо наші кроки з НАТО і Україною", - сказала вона.

Читайте такожЦіни на нафту злетіли до трирічного максимумуБербок додала, що "жодна країна не має права вказувати іншій, у якому напрямку їй розвиватися, які підтримувати відносини і які союзи укладати".

Німеччина, зауважила Бербок, підтримує позицію США щодо "Північного потоку-2" у разі нападу Росії на Україну.

"У коаліційній угоді зазначено, що в енерго-політичних питаннях Німеччина діє згідно з європейським законодавством. Що стосується "Північного потоку-2", наразі це питання не повністю реалізується. Тому процес сертифікації на даний час призупинено. Водночас ми з огляду на цей проект маємо геополітичні нюанси, про що говоримо весь час. Тому ми підтримуємо спільну заяву зі США – якщо буде подальша ескалація з боку Російської Федерації, будемо з нашими партнерами вживати відповідні заходи", - відповіла вона.

"Північний потік-2": що відомо

У грудні МО Німеччини Крістін Ламбрехт закликала "не втягувати" запуск російського газопроводу у "цей конфлікт", коментуючи можливість зупинення сертифікації "ПП-2" в рамках санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну. Глава оборонного відомства наполягла на дипломатичному діалозі з Москвою.

Процедуру сертифікації газопроводу відклали через порушення з боку компанії-оператора європейського законодавства до моменту, коли вони будуть усунені.

Запуск трубопроводу Росії означає постачання російського газу до Західної Європи в обхід України і загрожує останній великими економічними збитками.

Крім того, Київ та низка країн Євросоюзу наголошують на ризиках використання Кремлем газопроводу з метою політичного тиску.

І хоча Вашингтон відмовився від обтяжливих санкцій проти "ПП-2" на користь Німеччини, що публічно захищає проект РФ, Білий дім ще може внести замороження сертифікації в рамках жорстких санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну.

Водночас республіканці у Конгресі США внесли проект, який передбачає негайне запровадження санкцій.

Вас також можуть зацікавити новини: