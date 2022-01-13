Крістін Ламбрехт вважає, російський газопровід економічним проектом.

Глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт зробила неоднозначну заяву щодо України. Вона закликала не пов'язувати запуск російського газопроводу "Північний потік-2" з агресією Москви проти Києва.

Про це Ламбрехт заявила в інтерв'ю RBB

"Ми не повинні втягувати ("Північний потік-2", - ред.) в цей конфлікт", - заявила Ламбрехт.

За її словами, конфлікт необхідно вирішити, а не прив'язувати його до інших питань.

Читайте також"Вони тримають Україну в заручниках": експерти прокоментували переговори НАТО і Росії"Нам потрібно вирішити цей конфлікт, і нам потрібно вирішити його в переговорах - це та можливість, яка у нас є зараз, і ми повинні використовувати її, а не прив'язуватися до проектів, які не мають ніякого відношення до цього конфлікту", – пояснила німецький міністр.

"Північний потік-2" - Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України. 10 вересня в Росії заявили про завершення будівництва. "Північний потік-2" запустять після сертифікації, за прогнозами, на початку 2022 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

23 вересня 2021 року стало відомо про те, що в Конгресі схвалили санкції проти "Північного потоку-2".

4 жовтня почали заповнювати газом першу нитку газопровід.

Читайте такожКремль заперечує зв'язок раптових навчань біля України і переговорів з НАТО15 листопада 2021 року Федеральне мережеве агентство Німеччини (BundesNetzAgentur, BNetzA) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України" на участь у процесі сертифікації компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2".

Назавтра BNetzA призупинило процедуру сертифікації. Регулятор дійшов висновку, що сертифікація можлива лише після того, як оператор приведе свою організаційно-правову форму у відповідність до законодавства Німеччини.

27 листопада 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що російський газопровід "Північний потік-2" може запрацювати без сертифікації. У цьому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі приблизно 1 мільйон євро.

Водночас у Сенаті США підготували санкції проти Російської Федерації на випадок, якщо вона вдереться до України.

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