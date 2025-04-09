Війну в Україні обговорювати не планують.

У четвер, 10 квітня відбудеться новий раунд російсько-американських переговорів. Представники США та РФ зустрінуться у Стамбулі, аби обговорити низку питань.

Як повідомила на брифінгу речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс, питання війни Росії проти України не буде на порядку денному. Сторони говоритимуть про відновлення діяльності посольств.

"На порядку денному немає жодних політичних питань чи питань безпеки, і Україна не стоїть – абсолютно не стоїть – на порядку денному. Ці дискусії зосереджені виключно на роботі наших посольств", – акцентувала Брюс.

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За її словами, нормалізація більш всеосяжних двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою не є метою зустрічі. Речниця акцентувала, що це може відбутися лише тоді, коли буде досягнуто миру між Росією і Україною.

США і Росія: інші новини

Під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо України посол США Дороті Ші дорікнула Росії за порушення зобовʼязань. Вона наголосила, що Сполучені Штати не будуть терпіти недобросовісні переговори про припинення війни або порушення зобов'язань щодо перемир'я в Україні.

Варто зазначити, що засідання Радбезу Україна скликала після ударів РФ по українських містах – в тому числі, по Кривому Рогу, де росіяни вбили 20 осіб. Серед жертв атаки було 9 дітей. Представниця США висловила співчуття родинам загиблих від удару по Кривому Рогу, зазначивши, що балістична ракета мала касетну боєголовку.

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