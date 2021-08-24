Загибла була ветераном військово-повітряних сил США.

У США виправдали офіцера поліції, який застрелив учасницю штурму Капітолію 6 січня.

Про це пише Voice of America.

Офіцер вистрілив у 35-річну Ешлі Беббіт через мить після того, як інші бунтівники розбили скляні двері біля палати представників. Жінка була ветераном військово-повітряних сил США.

У заяві поліції Капітолію говориться, що поведінка офіцера була законною і відповідала політиці департаменту, яка говорить, що "офіцер може використовувати смертоносну силу тільки в тому випадку, якщо обґрунтовано вважає, що дія спрямована на захист людського життя".

Читайте такожПапа Римський може зректися Престолу-ЗМІПоліцейське агентство заявило, що в хаосі 6 січня "офіцер в цьому випадку потенційно врятував (законодавців) і персонал від серйозних травм і можливої смерті від великого натовпу бунтівників, які увірвалися в Капітолій".

Штурм Капітолію

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

У зв'язку із штурмом Капітолію було заарештовано понад 100 осіб.

Автор: Людмила Жерновська