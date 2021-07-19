Він провів близько 15 хвилин у залі Сенату.

У США вперше засудили до тюремного ув'язнення учасника штурму Капітолію.

Про це пише CNN.

38-річного жителя Флориди Пола Ходжкінса засудили до восьми місяців тюремного ув'язнення.

Минулого місяця він визнав себе винним у перешкоджанні роботі Конгресу - зокрема, підрахунку голосів вибірників, який він допоміг відкласти 6 січня.

Читайте такожВрятував життя пачкою чипсів: у США коп оригінально допоміг пораненому (відео)Він провів близько 15 хвилин у залі Сенату в сорочці Дональда Трампа і з прапором.

Міністерство юстиції просило для Ходжкінса 1,5 року.

У прокуратурі заявили, що такий термін стримає політичне насильство в майбутньому і попередить "людей, які, можливо, подумують про другий акт" після штурму.

Окружний суддя Рендольф Мосс сказав, що Ходжкінс вчинив серйозний злочин проти демократії, але заслуговує деякої поблажливості, тому що він визнав себе винним "виключно рано", не був причетний до насильства і приніс "щирі" вибачення.

Штурм Капітолію

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників тодішнього президента Дональда Трампа увірвалися в будівлі Капітолія у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

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Автор: Людмила Жерновська