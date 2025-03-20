Під час такої "човникової дипломатії" буде зʼясовано, які позиції зараз займають сторони.

Цього тижня у Саудівській Аравії відбудуться так звані "непрямі переговори" між Україною та Росією. Про це повідомив спеціальний представник президента США Дональда Трампа в Україні, відставний генерал Кіт Келлог.

В інтервʼю ABC News він пояснив, що у Саудівській Аравії будуть працювати технічні групи. На переговорах будуть як Україна, так і Росія – проте американські представники працюватимуть із ними в різних кімнатах.

За словами Келлога, на переговорах будуть присутні частина його команди, команди радника з питань нацбезпеки Майкла Волца, держсекретаря США Марка Рубіо, а також директор планування політики США Майкл Антон.

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"Це будуть переговори за принципом близькості, тобто одна група буде в одній кімнаті, інша група – в іншій. Вони сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, на кшталт човникової дипломатії в готелі. Так це буде працювати. А потім ми з'ясуємо, які позиції займають сторони", – заявив Келлог.

Переговори в Саудівській Аравії

У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться ще одна зустріч делегацій України та США. Таку заяву зробив український президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна підготує список об'єктів цивільної інфраструктури, які не повинні зазнавати обстрілів з боку окупаційних військ РФ.

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс повідомила, що найближчим часом американські представники зустрінуться і з російською стороною. Вона акцентувала, що говорити з РФ буде не вище керівництво США, а старші співробітники, які займуться технічними аспектами.

У ЗМІ писали, що переговори з РФ заплановані на 23 березня.

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