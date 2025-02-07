Видання зазначило, що на кону стоять усі корисні копалини України та можливість завдати нищівного удару по РФ і Китаю.

У президента США Дональда Трампа є достатньо влади, щоб визволити Україну від РФ і завдати удару по війні російського диктатора Путіна та очільника Китаю Сі Цзіньпіна проти Заходу.

Про це йдеться у матеріалі видання The Hill. Якщо Трампу це вдасться, то США і Європа отримають усі українські корисні копалини, в іншому випадку Вашингтон і Брюссель отримують тільки їх частину.

"Тепер це його (Трампа - ред.) війна - виграти чи програти - не лише в Україні, а й у всьому світі", - йдеться у матеріалі.

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Видання зазначило, що дуже важливо те, що українська сторона вже продемонструвала готовність заплатити найвищу ціну, щоб забезпечити своє виживання як нації, вільної від російського гніту і без майбутнього репресивного панування.

"Сотні тисяч українців уже загинули та були поранені... Цілі міста розміром з Денвер, включаючи Маріуполь..., були зруйновані бомбардуваннями Росії, що є прямим порушенням Женевських конвенцій", - зазначило видання.

Корисні копалини і США

Західу давно цікаві українські корисні копалини. "Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. Вони мають чудові корисні копалини. І я хочу забезпечити безпеку корисних копалин, і вони готові це зробити", - прокоментував пропозицію України Трамп.

Україна має одні з найбільших у світі родовищ графіту, літію, титану, берилію та урану.

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