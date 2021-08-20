Дитина, за словами батька, не постраждала, а от велосипедиста забрала "швидка".

На Трасі Здоров'я в Одесі велосипедист збив візочок з дитиною.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, чоловік 1959 року народження виконував маневр, коли поруч перебував батько з коляскою. В результаті велосипедист виїхав на зустрічну смугу і наїхав на візочок.

На місце викликали "швидку". Зі слів батька, з дитиною все гаразд, малюк не отримав жодних пошкоджень.

Велосипедист натомість знепритомнів. Судячи з кадрів з камер відеоспостереження, від зіткнення його відкинуло на узбіччя обличчям донизу.

До приїзду лікарів чоловік зрештою отямився. Його забрали до лікарні.

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Автор: Катерина Комолова