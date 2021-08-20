Зі слів батька, з дитиною все гаразд, малюк не отримав жодних пошкоджень / скріншот з відео, facebook.com/dmb.omr
На Трасі Здоров'я в Одесі велосипедист збив візочок з дитиною.
За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, чоловік 1959 року народження виконував маневр, коли поруч перебував батько з коляскою. В результаті велосипедист виїхав на зустрічну смугу і наїхав на візочок.
На місце викликали "швидку". Зі слів батька, з дитиною все гаразд, малюк не отримав жодних пошкоджень.
Велосипедист натомість знепритомнів. Судячи з кадрів з камер відеоспостереження, від зіткнення його відкинуло на узбіччя обличчям донизу.
До приїзду лікарів чоловік зрештою отямився. Його забрали до лікарні.
скріншот з відео, facebook.com/dmb.omr
скріншот з відео, facebook.com/dmb.omr
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