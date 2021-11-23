Всього в автобусі перебувало понад 30 пасажирів

Моторошна аварія сталася в ніч на 23 листопада в районі Лалапаша турецького Едірне. Розбився мікроавтобус, забитий нелегальними мігрантами.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.

Попередньо, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, в результаті чого авто вилетіло з дороги та перекинулося. Відзначається, що в мікроавтобусі перебували нелегальні мігранти.

У ДТП 16 осіб отримали різні травми, їх госпіталізували. Медики оцінили стан одного з постраждалих важкий.

Читайте такожЖінка поховала чоловіка живцем, щоб зробити безсмертнимПри цьому інші нелегали втекли з місця аварії. Всього в автобусі перебувало понад 30 пасажирів. Вони їхали зі Стамбула до Болгарії.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Болгарії на автомагістралі "Струма" в результаті ДТП і подальшого загоряння автобуса загинули 45 людей. Всього в автобусі з Македонською реєстрацією їхали 52 людини. У числі загиблих-12 неповнолітніх, а також водій автобуса. Вижити вдалося семи пасажирам, вони під наглядом медиків.

За даними МЗС України, серед загиблих пасажирів громадян України не було.

Автор: Анастасія Горбачова