Семеро осіб, які вистрибнули з охопленого вогнем автобуса, були доставлені в лікарню.

У Міністерстві закордонних справ України з'ясовують, чи були українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса у Болгарії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Посольство України в Болгарії вже взаємодіє із болгарськими правоохоронцями задля з‘ясування, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії", - сказав він.

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Як повідомляє Reuters, на заході Болгарії загинуло щонайменше 45 людей, в тому числі семеро дітей, внаслідок аварії автобуса і його загоряння. В автобусі переважно були туристи з Північної Македонії.

Семеро осіб, які вистрибнули з охопленого вогнем автобуса, були доставлені в лікарню у Софії. Їх стан стабільний.

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Автор: Віталій Саєнко