Зокрема, Анкара закуповуватиме російську енергетику за турецькі товари.

У Туреччині розглянуть питання про бартерну торгівлю з Росією в разі санкцій і обмежень на використання платіжних систем. Зазначається, що в цілому Анкара готова до такого формату торгівлі.

Про це повідомляє турецька газета Aydınlılk з посиланням на Асамблею експортерів.

"Навіть у разі продовження санкцій торгівля між двома країнами не перерветься. На порядку денному стоїть питання про Бартер, якщо це буде необхідно", — заявили там.

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За даними видання, якщо платіжні системи будуть повністю відключені, турецькі товари можуть бути обмінені на закуповувані енергоносії з Росії.

Чому Росія хоче ввести бартерну торгівлю

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 березня Євросоюз заборонив постачати в РФ євробанкноти. Зокрема, заборонено продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти в Євро в Росію або будь-якій фізичній або юридичній особі, компанії або установі в Росії, в тому числі уряду і Центральному банку Росії, або для використання в Росії.

Слідом, 11 березня, президент США Джо Байден видав указ, який забороняє експорт, продаж і постачання з США доларових банкнот в Росію.

У липні Мінфін Російської Федерації заявив про необхідність відмовитися від долара і євро у зовнішній торгівлі. А міністр Антон Силуанов пояснив, що для спрощення бартеру можлива організація централізованого клірингу.

В серпні Афганістан виступив із заявою, що в разі бартерної схеми в обмін на поставки нафтопродуктів і товарів з РФ, Кабул міг би запропонувати Москві свої корисні копалини, родзинки і лікарські трави.

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