За словами глави Мінфіну, для спрощення бартеру можлива організація централізованого клірингу.

Мінфін Російської Федерації заявив про необхідність відмовитися від доларів та євро у зовнішній торгівлі. А міністр Антон Силуанов виголосив забуте з 90-х слово "бартер".

За словами глави Мінфіну, головним інструментом для мінімізації ризиків припливу виручки у валютах "недружніх країн" є перехід на рублеві платежі, але є й альтернативні варіанти розрахунків, пишуть "Ведомости".

[....] ми не плануємо переходити на бартер, але, якщо наші компанії домовлятимуться про товарообмінні операції через облік у національній валюті, ми не будемо цьому перешкоджати – сказав міністр.

Для спрощення бартеру в країні можлива організація централізованого клірингу, додав Силуанов.

Джерело зазначає, що бартер у зовнішній торгівлі у РФ не заборонений: такі операції регулюються законом "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності". Згідно з ним, вони можуть здійснюватися лише за умови обміну рівноцінними за вартістю товарами.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Херсоні запровадили "натуральний обмін" товарів у магазинах. Тепер товари відпускаються в обмін на інші продукти. При цьому продавець щоразу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну.

Але і це ще не все: люди змушені брати продуктові кредити – товари в борг під 10-20%.

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