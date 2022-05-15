Позиція Туреччини вже викликала подив серед країн-партнерів НАТО.

Глава провідної фракції Європарламенту – Європейської народної партії – Манфред Вебер попередив, що Туреччину може очікувати ізоляція в НАТО у разі блокування приймання Фінляндії та Швеції до Альянсу.

"Кожен, хто поставить під питання згуртованість в НАТО, буде ізольований всередині спільноти", – цитує Вебера медіагрупа Funke.

Нагадаємо, напередодні президент країни Ердоган несподівано заявив, що Туреччина не може підтримати розширення Альянсу, тому що Фінляндія і Швеція є "домом для багатьох терористичних організацій".

Позиція Туреччини вже викликала подив серед країн-партнерів НАТО. Зокрема, в Держдепі США вже заявили, що "працюють над проясненням позиції Туреччини щодо потенційного вступу до НАТО Швеції та Фінляндії".

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Сьогодні стало відомо, що Фінляндія офіційно подає заявку на членство в НАТО. За словами фінського лідера, з того дня, як Росія вдерлася в Україну, багато що змінилося. І підкреслив: заявка Фінляндії не спрямована проти когось.

Водночас уряд Швеції має намір офіційно подати заявку на вступ до НАТО 17 травня.

Між тим в Росії відкрито погрожують обом країнам військовим вторгненням, якщо вони наважаться на вступ до НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: