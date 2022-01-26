Понтифік також звернувся до світових лідерів.

Сьогодні зустріч Папи Римського Франциска з прочанами завершилася молитвою за мир в Україні. Перед проказуванням молитви він заохотив часто її повторювати протягом дня.

Про це повідомляє видання Vatican News.

З ініціативи Папи Франциска середа була проголошена Днем молитви за мир, зважаючи на ситуацію в Україні.

Вітаючи прочан різними мовами, він звертався із нагадуванням про це і з проханням молитися за Україну.

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Наприкінці зустрічі Понтифік звернувся до присутніх у залі та до всіх, хто приєднався онлайн, словами:

"А тепер, проказуючи "Отче наш", запрошую вас помолитися за мир в Україні та чинити це часто протягом цього дня. Просімо наполегливо у Господа, аби ця земля могла побачити розквіт братерства та здолати рани, страхи та поділи. Ми згадували про Голокост. Але подумайте: понад 5 мільйонів були знищені протягом минулої війни (під час Другої світової війни - УНІАН)".

"Цей народ – багатостраждальний, він витерпів голод, переніс чимало жорстокості та заслуговує на мир. Нехай же молитви та призивання, які сьогодні підносяться аж до неба, торкнуться умів і сердець відповідальних на землі, аби вони вчинили так, щоби переважив діалог, а добро всіх стояло понад частковими інтересами. Прошу вас, нехай ніколи не буде війни!", - додав Папа Франциск.

Як повідомляє Reuters, під час молитви Папа Римський також звернувся до світових лідерів.

Зокрема, Франциск висловив сподівання, що "молитовні прохання, які сьогодні підносяться до небес, торкнуться розумів і сердець світових лідерів для того, аби діалог торжествував, а загальне благо було поставлене вище за вузькі інтереси".

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