Моїза у президентській резиденції вбила група найманців у ніч на 7 липня.

Колумбійська поліція назвала ім’я колишнього працівника міністерства юстиції Гаїті, який, за її словами, міг бути причетний до вбивства президента Жовенеля Моїза.

Про це пише Financial Times.

Очільник поліції Хорхе Варгас зазначив, що всього за кілька годин до вбивства Моїза екс-чиновник Джозеф Фелікс Бадіо говорив з двома колишніми колумбійськими військовими, яких обвинувачують у вбивстві, і звернувся до них: "Що ви маєте? Треба вбити президента Гаїті".

Цю інформацію слідчі отримали під час допиту фігурантів справи – колумбійців, арештованих у Гаїті. Місцеперебування Бадіо ще з’ясовують.

Читайте такожНа тілі застреленого президента Гаїті знайшли сліди катувань – CNNДеталі про Бадіо правоохоронці повідомили після того, як заявили про затримання п’ятьох старших офіцерів з сил безпеки у рамках розслідування злочину.

Один з них – начальник служби безпеки Моїза. Близько 20 осіб загону зараз перебувають під вартою, їх допитують.

Вбивство президента Гаїті: деталі

У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Його дружина отримала вогнепальне поранення. Її відправили на лікування в США, повідомив посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд. Однак пізніше стало відомо, що від отриманого поранення вона померла.

Посол Гаїті в США Бокші Едмон заявив, що вбивство 53-річного президента Гаїті Жовенеля Моїза "було скоєно добре організованими іноземними найманцями та професійними вбивцями".

У поліції вважають, що в цілому до вбивства причетні 26 колумбійських найманців, що видавали себе за співробітників агентства США по боротьбі з наркотиками. Троє з них були вбиті, ще п'ять перебувають у розшуку.

10 липня сенат Гаїті у своїй резолюції проголосив голову сенату Жозефа Ламбера тимчасовим президентом.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом із дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував у інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартеї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час, як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

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Автор: Яна Ставська