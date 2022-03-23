Це була перша жінка, яка зайняла цей пост.

Мадлен К. Олбрайт, 64-й державний секретар США і перша жінка на цій посаді померла сьогодні вранці. Причиною смерті став рак.

Про загибель відомого політика Сполучених Штатів Америки повідомила її сім'я. В офіційній заяві сказано: "З розбитим серцем повідомляємо, що Мадлен К. Олбрайт, 64-й державний секретар США і перша жінка, яка займала цю посаду, померла сьогодні вранці. Причиною став рак. Вона була в оточенні сім'ї та друзів. Ми втратили люблячу матір, бабусю, сестру, тітку і друга".

"Мадлен Олбрайт, уроджена Марі Яна Корбелова, була родом з Праги, приїхала в США біженкою в 1948 році і піднялася до висот американської політики, отримавши Президентську Медаль Свободи в 2012 році, вищу громадянську нагороду країни, — продовжила сім'я Олбрайт.

Рідня описує Мадлен, як невтомного борця за демократію і права людини. До моменту смерті вона була професором Школи Джорджтаунського університету дипломатичної служби, головою Albright Stonebridge Group, що входить до складу Dentons Global Advisors, головою Albright Capital Management, президентом Фонду стипендій Гаррі Трумена, головою Національного демократичного інституту, головою Ради з оборонної політики США.

Мадлен Олбрайт також заснувала "Інститут глобальних відносин Олбрайт" при коледжі Уеллслі, була довічним піклувальником Інституту Аспена і членом капітулу Вашингтонського національного собору. На момент смерті їй виконалося 84 роки.

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