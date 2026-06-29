Європа переосмислює підходи до ведення війни на тлі загрози з боку РФ, - Reuters

Зокрема, військові відзначають суттєвий вплив штучного інтелекту на швидкість обробки даних та управління боєм.

Європейським союзникам необхідно перебудувати оборонний потенціал для нової ери бойових дій, зокрема шляхом переходу на масове дешевше озброєння та впровадження новітніх технологій. Про це, як повідомляє Reuters, заявили високопоставлені військові посадовці регіону на тлі зростання загрози з боку РФ.

Так заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі Джон Стрінгер наголосив на необхідності переходу до використання масово виробленого недорогого озброєння, зокрема безпілотників і перехоплювачів, зі зменшенням залежності від високотехнологічних і дорогих платформ, виробництво яких може тривати роками.

Серед інших пріоритетів він назвав здатність здійснювати глибокі високоточні удари та вести електромагнітну війну, а також посилення протиповітряної оборони, зокрема для протидії озброєнню з дальністю у кілька тисяч кілометрів.

Відео дня

"Загроза, з якою ми стикаємося, є всебічною. Зараз нам потрібно значно більше зосереджуватися на північному напрямку, де доводиться протидіяти російській дальній авіації та потужним надводним і підводним загрозам, насамперед із боку Північного флоту (російського флоту, - ред.)", – сказав Стрінгер.

Як зазначають військові посадовці, тривала війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході підкреслили необхідність перегляду оборонної стратегії.

Командувач німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що сучасні конфлікти свідчать про фундаментальну зміну характеру сухопутної війни. Він наголосив, що поряд зі збільшенням витрат і прискоренням закупівель необхідно змінити сам підхід до ведення бойових дій.

Фройдінг також зазначив, що німецька армія зосереджується на проміжних рішеннях, доступних уже зараз, щоб закрити критичні прогалини у спроможностях замість очікування довгострокових розробок.

Військові посадовці також зауважують, що штучний інтелект уже суттєво впливає на обробку даних із поля бою.

"Цикл планування корпусу, який раніше тривав 72 години, тепер може займати одну. Корпус, який раніше уражав 24 цілі на день через швидкість свого пересування, тепер може збільшити цей показник у десять разів", – заявив начальник Генерального штабу британської армії Ролі Волкер.

Загроза РФ для НАТО

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що РФ може влаштувати провокацію на своїй території, щоб ударити по одній із країн НАТО. На його думку, НАТО має заздалегідь дати російському диктатору Володимиру Путіну зрозуміти, що "альянс розуміє його задум і захищатиме кожен дюйм своєї території".

Також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву для Путіна, наголосивши, що НАТО відповість на будь-який "дурний крок". Він також наголосив на перевазі НАТО в оборонному виробництві.

Вас також можуть зацікавити новини: