Зараз країни-партнери активно обговорюють цю проблему.

В Європі розуміють, що саме їм доведеться компенсувати Україні поставки американської зброї, заблоковані республіканцями в Конгресі. Зараз країни-партнери активно обговорюють це питання, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag.

За його словами, партнери розглядають "найгірший сценарій", коли ситуація на фронті в Україні стає дедалі складнішою через нестачу боєприпасів, а республіканці у США продовжують блокувати допомогу.

"Звичайно, ми говоримо про це. Ми усвідомлюємо, що рано чи пізно нам, імовірно, доведеться компенсувати те чи інше, що може більше не надходити з Вашингтона", – сказав Пісторіус.

Відео дня

Він попередив, що компенсувати американську підтримку буде складно, адже за деякими видами зброї європейській промисловості потрібно більше часу на відновлення виробництва.

При цьому Пісторіус наголосив, що нарощувати виробництво європейцям доведеться у будь-якому разі, адже потрібно посилювати європейські армії для захисту від Росії.

"Зараз у нас є приблизно п’ять-вісім років, за які ми маємо наздогнати – і в збройних силах, і в промисловості, і в суспільстві. Зараз Путін значно збільшує виробництво озброєнь у Росії", – сказав він.

Також Пісторіус закликав сприймати серйозно російську загрозу для країн Балтії, Грузії та Молдови.

"Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття може бути небезпечно. Але до того часу ми будемо готові до цього", – сказав він і констатував, що європейці повинні посилити гарантування безпеки на своєму континенті, не покладаючись цілком на США.

Проблеми з американською допомогою Україні

Як писав УНІАН, цього тижня Володимир Зеленський з’їздив до Вашингтона, аби спробувати переконати американських законодавців якомога швидше ухвалити нову програму військової підтримки України. На жаль, бажаного результату поїздка не принесла.

Днями секретар Пентагону Пет Райдер заявив, що США доведеться обирати між власною боєготовністю і поставками зброї Україні через вичерпання коштів на підтримку Києва. За його словами, у Пентагону залишилося близько 4,4 млрд доларів власних коштів. У фонді надання допомоги Україні за президентськими повноваженнями – близько 1 млрд доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: