У ЄС можуть ухвалити заходи у відповідь проти осіб, причетних до примусової посадки літака.

У Європейському Союзі викликали посла Білорусі і обіцяють наслідки через примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

Про це йдеться у заяві речника із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петера Стано, яка є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, у відповідь на запит віце-президента Єврокомісії, високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, генеральний секретар Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефано Санніно викликав посла Білорусі в Євросоюзі Олександра Міхневича, аби засудити неприпустимий крок білоруської влади, яка змусила цивільний літак здійснити екстрену посадку у Мінську і затримала пасажира Романа Протасевича, незалежного білоруського журналіста і активіста.

Міхневича було поінформовано про тверде засудження інституціями ЄС і країнами-членами "примусового акту", яким білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів і членів екіпажу.

Також Санніно передав позицію ЄС, що ці надмірні дії білоруської влади становлять ще одну обурливу спробу придушити усі голоси опозиції у країні, та вимагав негайно звільнити Протасевича.

Крім того, "вчорашній неприйнятний вчинок білоруської влади буде розглянуто на сьогоднішній зустрічі Європейської Ради".

"ЄС розгляне наслідки для цих дій, у тому числі - ймовірні заходи проти відповідальних осіб", - йдеться у заяві.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко