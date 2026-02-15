Група 'Вагнер' допомагає Кремлю дестабілізувати ситуацію в Європі: в FT розповіли деталі

Рекрутери з приватної військової компанії "Вагнер" вербують економічно вразливих європейців для здійснення диверсій на території НАТО.

За даними західних розвідників, рекрутери та пропагандисти, які раніше працювали на російську групу "Вагнер", стали основним каналом для організованих Кремлем диверсійних атак в Європі, повідомляє Financial Times.

Видання поділилося, що статус бойової групи залишається невизначеним з червня 2023 року. Тоді невдале повстання проти вищого командування російської армії призвело до жорстких репресій і смерті її засновника Євгена Пригожина.

Західні чиновники поділилися з виданням, що рекрутери з приватної військової компанії "Вагнер" отримали нове завдання. Якщо раніше вони мали переконувати молодих чоловіків з глибинки Росії воювати проти України, то зараз їм доручили вербувати економічно вразливих європейців для здійснення насильства на території НАТО.

В статті йдеться, що ГРУ та російська внутрішня розвідка (ФСБ) стали дуже активними у пошуках "одноразових" агентів у Європі з метою сіяти хаос. Додається, що протягом останніх двох років Кремль розширив кампанію з дестабілізації та саботажу по всій Європі.

Видання пояснює, що метою Росії є послаблення рішучості західних держав у підтримці України та поширення соціальних заворушень.

Проте, як зазначається, через значне скорочення кількості таємних агентів у Європі після низки дипломатичних висилок з столиць ЄС, керівництво розвідки Москви все частіше звертається до посередників для виконання своїх завдань.

Високопоставлені європейські розвідники поділилися з виданням, що для ГРУ мережа "Вагнера" виявилася особливо ефективним, хоч і грубим, інструментом для досягнення цієї мети.

За даними видання, агенти отримали від співробітників ПВК "Вагнер" завдання, які варіюються від підпалів автомобілів політиків і складів з гуманітарною допомогою для України до видавання себе за нацистських пропагандистів.

Пояснюється, що, як правило, рекрути роблять це заради грошей і часто є маргіналізованими особами, в яких немає ані мети, ані напрямку в житті.

"ПВК "Вагнер" мав готову мережу пропагандистів і рекрутерів, які "розмовляють їхньою мовою", - зазначив один європейський чиновник.

Він додав, що російські спецслужби зазвичай прагнуть встановити принаймні два "проміжні" рівні між собою та агентами, яких вони хочуть залучити до виконання своїх завдань.

"Вони завжди прагнуть мати певний ступінь заперечення... А "Вагнер" та особи, які входили до його складу... мають тривалі та тісні стосунки, працюючи для ГРУ в такий спосіб", - додав чиновник.

В публікації зазначається, що ФСБ, як правило, звертається до кримінальних мереж і діаспор, з якими вона налагодила зв'язки в ближньому зарубіжжі Росії, але вони менш ефективні в масовому вербуванні.

Окрім цього, "Вагнер" та його прихильники вже мали значну онлайн-присутність у соціальних мережах, орієнтованих на росіян. Це дозволило їм відносно легко перейти до більш міжнародно орієнтованої діяльності.

Другий європейський чиновник зауважив виданню, що канали Telegram, які використовує ця група, виявилися напрочуд витонченими та вмілими у тому, як вони себе позиціонують.

Наводяться дані, що Пригожин відповідав за управління Інтернет-дослідницьким агентством, яке розташоване в Санкт-Петербурзі. Це найвідоміша російська "фабрика тролів", яка понад десять років тому почала поширювати дезінформацію серед західної аудиторії.

Наприклад, саме акаунти в соціальних мережах, які управлялися "Вагнером", були відповідальні за вербування групи британців наприкінці 2023 року.

Діяльність ПВК "Вагнер": останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що громадянське об’єднання BOEC заявило, що виявило в Болгарії біля села Кладниця в Перницькій області об'єкт, що пов'язаний з ПВК "Вагнер". Лідер організації Георгі Георгієв розповів, що організація виявила невелику будівлю в горах над Кладницею. Вони припускають, що вона служить базою для "терористичної діяльності". Повідомляється, що об'єкт посилено охоронявся, персонал супроводжувався собаками, а доступ суворо контролювався. На присутніх був одяг з символікою "Вагнера", а на будівлі було видно як російський прапор, так і емблему ПВК.

Також ми писали, що Герой України, військовослужбовець підрозділу Darknode 412 бригади Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ Іван Чорний поділився, що на Бахмутському напрямку він зустрічав "вагнерів", які були погано одягнені. Він додав, що навряд чи це були професійні найманці. Скоріш за все, це були завербовані "зеки". Однак, в Авдіївці були "зеки" вперемішку з 15 мотострілецькою бригадою – "чорні гусари". Чорний зауважив, що це була досить серйозна бригада у росіян. Вона була добре оснащена та мала кращу зброю.

