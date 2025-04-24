Шенгенський прикордонний кодекс дозволяє відмовити у в'їзді окупантам.

Громадяни Росії, які брали участь у війні проти України, можуть зіткнутися з арештами та затриманнями на території країн Європейського Союзу.

Як пише The Moscow Times, про це попередили у посольствах РФ у Німеччині та Нідерландах. Також йдеться, що у дипломатичному представництві Росії в ФРН повідомили виданню "Известия", що хоча кримінальне законодавство країни формально не передбачає покарання за участь у збройних конфліктах за кордоном, переслідування можливе за іншими підставами. Зокрема, йдеться про кримінальну відповідальність за вербування на службу в інтересах іноземної держави або за схвалення воєнних злочинів - сюди, зокрема, відносять і використання символів Z та V.

До того ж, у Німеччині з 2002 року діє Міжнародний кримінальний кодекс, що дозволяє переслідувати іноземців за злочини, скоєні поза межами країни. Йдеться, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Генпрокуратура та Мін'юст ФРН ініціювали розслідування щодо злочинів, скоєних російськими військовими.

Відео дня

У посольстві РФ у Нідерландах уточнили, що участь у війні сама по собі не є підставою для кримінального переслідування в цій країні. Водночас міжнародне право дозволяє застосовувати так звану універсальну юрисдикцію щодо злочинів проти людяності, до яких відносяться й воєнні злочини. Також дипломати підкреслили, що подібні злочини не мають строку давності.

Не виключається і сценарій, за якого українська влада може звинуватити російського громадянина у воєнних злочинах і ініціювати його розшук через Інтерпол або за допомогою міжнародно-правових угод про екстрадицію та правову допомогу, сторонами яких є як Нідерланди, так і Україна.

У Єврокомісії пояснили, що Шенгенський прикордонний кодекс дозволяє відмовити у в'їзді учасникам війни, однак остаточне рішення ухвалюється національними органами кожної окремої країни. Те ж стосується й можливих рішень щодо арештів або відкриття кримінальних справ.

Експерти наголошують, що міграційна політика країн ЄС регулюється національними законами, а не єдиними європейськими нормами. Як зазначила президент асоціації "Comitas Gentium Франція-Росія" Карін Беше-Головко, ЄС може рекомендувати певні дії, проте реальні рішення залежать від конкретної держави.

Наразі, за даними російських диппредставництв у Німеччині та Нідерландах, випадків арештів учасників війни в цих країнах не фіксувалося.

Затримання зрадників

Як писав УНІАН, нещодавно в Польщі затримали Кирила Молчанова - "політексперта" з пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. За даними СБУ, таким чином, вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері. За даними слідства, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві російські спецслужби: ФСБ та зовнішню розвідку, він займався дискредитацією України на міжнародній арені, а також розхитував внутрішню ситуацію в країнах-партнерах України.

Йдеться, що в перший рік широкомасштабної війни фігурант виїхав у РФ, де став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe). Також він був частим гостем токшоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. За даними СБУ, тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах цього кремлівського пропагандиста, під час яких виправдовував вторгнення РФ та поширював фейки про ситуацію в нашій країні.

Вас також можуть зацікавити новини: