Міністр заявив, що після цього рішення угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину.

Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN.

"150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що у разі постачання нами зброї, ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", - сказав Сійярто.

Міністр заявив, що після цього рішення угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину. "Тому Міжнародний Червоний хрест веде свою логістику з Угорщини", - сказав він.

Сійярто також заявив, що Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни.

"Ми прийняли 830 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіту для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення - не брати участі у доставці озброєння. Чому? Тому що ми є сусідніми країнами. Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни будь-яким чином", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що коли інші країни потребують допомоги, то їхні лідери просять про неї ввічливо, а не вимагають чи погрожують. Зокрема, у зв'язку з цим Кевер сказав, президент України має "якусь психічну проблему".

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