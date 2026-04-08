ЗМІ 'злили' деталі угоди з 12 пунктів між Угорщиною та Росією

Поки Орбан готується до вирішального голосування, опозиція називає його домовленості з Москвою "відвертою зрадою".

У розпорядженні журналістів опинилися секретні документи російського уряду, які розкривають масштабне зближення Будапешта та Москви, повідомляє Politico.

Як йдеться у матеріалі, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров'я РФ Міхаїл Мурашко затвердили план із 12 пунктів.

Угода охоплює ключові напрямки – від постачання ядерного палива до обмінів артистами цирку. За наявними даними, вона була фіналізована під час грудневого саміту в Москві, який став уже 16-м засіданням міжурядової комісії.

Відео дня

Згідно з документами, сторони домовилися про такі кроки:

Енергетика: Російські компанії отримають зелене світло на нові проєкти з електроенергії та водню в Угорщині. Також поглиблюється співпраця у сферах нафти, газу та атомної енергетики.

Освіта: Будапешт погодився розглянути "імпорт" вчителів з Росії для посилення російськомовної освіти та відкриття програм обміну для аспірантів.

Культура та спорт: Уряд Угорщини підтримує спільні заходи в усьому – "від спорту до циркового мистецтва", попри звинувачення РФ у використанні культури для пропаганди війни.

Опозиційний лідер Петер Мадяр вже встиг скористатися цією інформацією, заявивши напередодні недільних виборів, що такі тісні зв'язки з Кремлем є "ахіллесовою п'ятою" чинного уряду. На його думку, Орбан фактично здійснює "відверту зраду" національних інтересів.

Як зазначається у матеріалі, у документах є застереження, що ці зв'язки не мають "суперечити зобов'язанням Угорщини перед ЄС". Проте риторика угорського прем'єра свідчить про зворотне.

У вівторок Bloomberg повідомив, що під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні 2025 року Віктор Орбан пообіцяв допомогу "будь-яким способом", порівнюючи Угорщину з "мишкою", що допомагає московському "леву".

Сам Петер Сійярто на запит журналістів відповів у звичній різкій манері. За його словами, "двостороння співпраця Угорщини керується національними інтересами, а не тиском відповідати надзвичайно упередженим ліберальним мейнстрімним ЗМІ".

Вибори в Угорщині

Раніше УНІАН писав, що Віктор Орбан почав готувати "пастку" для свого головного опонента Петера Мадяра на випадок перемоги опозиції.

Зокрема, він заблокував кадрові призначення: ключові державні посади (у судах, прокуратурі та медіарегуляторах) були заповнені лояльними до партії "Фідес" людьми на термін до 9-12 років.

Та створив фінансові бар'єри. За наявними даними, значна частина державних активів була передана під управління приватних фондів, підконтрольних оточенню Орбана.

