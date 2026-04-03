Орбан розставив 'пастки', щоб наступник не зміг вільно керувати Угорщиною, - Politico

Новий лідер може опинитися в юридичній ізоляції та без грошей вже в перші дні правління.

Навіть у разі перемоги на виборах цього місяця, лідеру опозиційної партії "Тіса" Петеру Мадьяру доведеться керувати країною через складне юридичне та політичне мінне поле, пише Politico.

Зазначається, що за 16 років при владі прем'єр-міністр Віктор Орбан створив систему "головних законів", які регулюють судову владу, медіа, виборчу систему та навіть сімейну політику. Змінити ці норми лідер опозиції Петер Мадьяр зможе лише у разі отримання малоймовірної двотретинної "супербільшості" в парламенті.

Першим ударом для нового уряду стане відсутність фінансів. За наявними даними, партія Орбана "Фідес" вичерпала бюджет, використавши 50% від ліміту дефіциту на 2026 рік вже до лютого. Гроші пішли на масштабні передвиборчі субсидії.

Крім того, на шляху будь-яких реформ стоїть Бюджетна рада. До її складу входять троє представників "Фідес", призначених на терміни від 6 до 12 років. Цей орган має право накладати вето на бюджет, що дає лоялістам Орбана контроль над фінансами країни, пише ЗМІ.

Також під загрозою опинилися 18 мільярдів євро від ЄС. Тож Мадяру потрібно провести антикорупційні реформи до серпня, але як зазначається у матеріалі, лояльні Орбану суди можуть їх заблокувати.

"Цього може бути достатньо, а може й ні, щоб фактично усунути нас від влади, але точно недостатньо для управління країною", – заявив міністр у справах ЄС Янош Бока.

Інституційна блокада: суди та медіа

Відомо, що Орбан розставив своїх людей на всі ключові посади – від прокуратури до Конституційного суду. Верховний суд (Курію) очолює ставленик "Фідес", а 15 суддів Конституційного суду готові скасувати будь-яке нове законодавство. Ба більше, медіа-холдинг KESMA, що об'єднує сотні видань, продовжить транслювати провладні наративи, оскільки змінити його структуру без 2/3 голосів неможливо.

Ризик розпуску парламенту

За даними джерела, якщо Мадьяр не зможе ухвалити бюджет через опір Ради, президент країни Тамаш Сульок має право розпустити парламент. Нові поправки до конституції зробили імпічмент президента практично неможливим. Таким чином країну можуть навмисно втягнути у нескінченне коло перевиборів.

"Це точно буде важка боротьба, і я впевнена, що Орбан не полегшить життя своєму наступнику, якщо програє", – зазначила Каталін Чех, нинішня депутатка опозиції.

Вона додала:

"Знаєте, знищити демократію та інституції набагато легше, ніж відновити".

Як зазначає джерело, у разі програшу "Фідес" може вивести людей на вулиці та використовувати тактику жорсткої обструкції в парламенті, як це вже було у 2006 році.

Вибори в Угорщині

