Угорщина легалізує українців з протермінованими паспортами, але є нюанс

Але ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.

Угорщина видаватиме посвідку на проживання громадянам України з протермінованим паспортом, поки в країні триває надзвичайний стан через війну і протягом пів року після його завершення.

Про це йдеться в указі угорського уряду від 14 червня. При оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважається чинним і посвідку на проживання може бути видано – у тому числі протягом 6 місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині.

Втім, ця норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.

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Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував країни Європи за те, що вони хочуть перемогти РФ військовим шляхом. Він наголосив, що у них на меті лише "влада та гроші".

"Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу", - підкреслив політик.

Також повідомлялось, що Орбан планує створити проросійську "коаліцію за мир" у Європарламенті. Про це він заявив напередодні виборів до Європарламенту.

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