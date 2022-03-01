Петер Сійярто закликав Брюссель включити питання до порядку денного.

Будапешт вирішив надати Києву підтримку. Угорщина заявила, що підтримує ініціативу восьми лідерів стан Європейського Союзу про членство України.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав Брюссель включити питання про прискорений вступ України до ЄС+ до порядку денного.

"Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель внести це питання до порядку денного", - заявив Сійярто.

Нагадаємо, що президенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії, Словаччини, Болгарії та Словенії виступили з ініціативою в прискореному режимі прийняти Україну до складу ЄС.