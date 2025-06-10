Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову заяву про війну Російської Федерації проти України та відносини Будапешта з Києвом.

Ввечері у вівторок, 10 червня, політик опублікував у соціальній мережі Facebook емоційний допис. Ймовірно, його коментар стосується інтерв'ю, яке український президент Володимир Зеленський нещодавно дав угорському виданню Válasz Online:

"Пан президент Зеленський накинувся на нас, бо угорці не хочуть вмирати за Україну. Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах і щоб гроші угорців ішли в Україну!".

Відносини між Україною та Угорщиною

Українсько-угорські відносини наразі перебувають у найгіршому стані за роки незалежності. Причини - як внутрішні, так і зовнішні. Крім того, Віктор Орбан системно діє всупереч інтересам України та курсу ЄС.

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Будапешт звинувачує Київ в утисках угорської меншини в Закарпатті, відмовляється від надання військової допомоги, блокує спільні рішення ЄС щодо підтримки України та виступає проти вступу країни до Європейського Союзу.

В інтерв'ю угорському виданню президент Зеленський заявив, що Орбан використовує Україну для власних політичних цілей, не усвідомлюючи, що це може призвести до радикалізації угорського суспільства.

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