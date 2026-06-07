Україна буде в центрі ваги на військовому параді у Франції, - Le Figaro

Українські пілоти візьмуть участь у параді на Єлисейських полях, а один із французьких винищувачів Mirage 2000 пофарбують у кольори українського прапора.

Україна опиниться в центрі уваги під час традиційного військового параду з нагоди Дня взяття Бастилії, який відбудеться 14 липня у Франції. Цьогорічний захід на Єлисейських полях стане одним із наймасштабніших за останні роки та матиме виразний акцент на підтримці Києва, пише Le Figaro.

За інформацією газети, у параді візьмуть участь близько 10 тисяч військовослужбовців, тоді як торік їх було близько семи тисяч. Також приблизно на 30% збільшать кількість наземної та авіаційної техніки.

Одним із символічних моментів стане проліт винищувачів Mirage 2000. Два літаки пілотуватимуть разом український та французький льотчики, а один із винищувачів отримає спеціальне забарвлення у кольорах українського прапора.

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Окрім цього, у параді братимуть участь французькі військові підрозділи, які виконують завдання на східному фланзі НАТО, зокрема в Естонії, Польщі та Румунії.

Як зазначає видання, концепцію параду розробляли з урахуванням сучасної безпекової ситуації в Європі та необхідності продемонструвати результати переозброєння французької армії на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Парад у Парижі - останні новини

Нагадаємо, до Парижа також запросять представників 37 держав так званої "коаліції охочих", які заявляють про готовність брати участь у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки для України. Очікується, що президент Франції Еммануель Макрон проведе з ними окрему зустріч.

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